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قطارات سار تنقل 452 ألف طن من خامات الفوسفات خلال شهر

قطارات سار تنقل 452 ألف طن من خامات الفوسفات خلال شهر
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تواصل – فريق التحرير:

حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إنجازاً جديداً خلال شهر أكتوبر الماضي بنقلها لـ ‏‏452.000 ألف طن من خامات الفوسفات من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ‏ميناء رأس الخير على الخليج العربي، مسجلة رقماً هو الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة في مايو 2011، ‏بزيادة نسبتها 7% عن أعلى كمية شهرية تم نقلها‎.‎

وأعرب الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة سار عن ارتياحه للنمو المستمر ‏الذي تحققه قطارات سار في مجال النقل بشكل عام، مشيراً إلى أن ما تم نقله من خام الفوسفات من خلال ‏قطارات سار خلال هذا الشهر يعادل حمولة أكثر من 36 ألف شاحنة.

ونوه المالك في هذا الصدد بجهود قطاعي ‏التشغيل والبنية التحتية في (سار) وكافة العاملين فيهما، وبالتعاون القائم بين كافة إدارات الشركة وأقسامها‎.‎

يُذكر أن قطارات سار حققت زيادة كبيرة في نقل خامات الفوسفات والبوكسايت خلال الأشهر العشرة الأولى ‏من العام 2017 بلغت نسبتها 11% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2016م؛ إذ ارتفعت ‏كمية الخامات المنقولة خلال هذه الفترة من 6.2 مليون طن إلى أكثر من 6.9 مليون طن هذا العام‎.‎

 

 

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