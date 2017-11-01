قطارات سار تنقل 452 ألف طن من خامات الفوسفات خلال شهر

تواصل – فريق التحرير:
حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إنجازاً جديداً خلال شهر أكتوبر الماضي بنقلها لـ 452.000 ألف طن من خامات الفوسفات من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ميناء رأس الخير على الخليج العربي، مسجلة رقماً هو الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة في مايو 2011، بزيادة نسبتها 7% عن أعلى كمية شهرية تم نقلها.
وأعرب الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة سار عن ارتياحه للنمو المستمر الذي تحققه قطارات سار في مجال النقل بشكل عام، مشيراً إلى أن ما تم نقله من خام الفوسفات من خلال قطارات سار خلال هذا الشهر يعادل حمولة أكثر من 36 ألف شاحنة.
ونوه المالك في هذا الصدد بجهود قطاعي التشغيل والبنية التحتية في (سار) وكافة العاملين فيهما، وبالتعاون القائم بين كافة إدارات الشركة وأقسامها.
يُذكر أن قطارات سار حققت زيادة كبيرة في نقل خامات الفوسفات والبوكسايت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 بلغت نسبتها 11% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2016م؛ إذ ارتفعت كمية الخامات المنقولة خلال هذه الفترة من 6.2 مليون طن إلى أكثر من 6.9 مليون طن هذا العام.