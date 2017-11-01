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تقني يوضح أهمية إنشاء «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»
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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر المختص التقني ياسر الرحيلي، اليوم الأربعاء، أن المملكة كانت بحاجة إلى مؤسسة لرفع مستوى أمان الشبكات والأنظمة من الهجمات الإِلِكْتُرُونِيّة.

وقال “الرحيلي” عبر حسابه على “تويتر”: إن “إنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) هو ما كنا نحتاج إليه، وأعتقد أنها سترفع مستوى أمان الشبكات والأنظمة في السعودية بدرجة كبيرة بِإِذْنِ اللهِ”.

وأَوْضَحَ أن “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني سُميت بالأمن السيبراني وليس الإِلِكْتُرُونِيّ؛ لِأنَّ الأمن الإِلِكْتُرُونِيّ يتعلق بالموجات الإِلِكْتُرُونِيّة وليس المعلومات”.

ويعتبر هذا النوع من الأمن حَدِيثَاً على المستوى الدولي؛ مما يُثبت أن المملكة تواكب أحدث آليات التأمين الرقمية، بعد أن رصد مركز الأمن الإِلِكْتُرُونِيّ بالمملكة العديد من الهجمات الإِلِكْتُرُونِيّة على مدار الأيام الماضية.

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