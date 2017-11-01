السفير الأمريكي باليمن: عازمون مع المجتمع الدولي على منع تدخلات إيران

تواصل – واس:

قال السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، إن حكومة بلاده تدرك جيداً مدى خطورة التدخل الإيراني في اليمن.

وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم، أن الولايات المتحدة عازمة مع المجتمع الدولي التعامل مع تدخلات إيران بجدية وعدم تهاون.

وجدد تولر حسب ‘‘وكالة الأنباء اليمنية الرسمية‘‘ التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية، وحرصها على أمن واستقرار ووحدة البلاد، منوهاً بالجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، وما حققته من نجاحات خاصة في الجانب الأمني والمالي وتطبيع الأوضاع.