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«الإفتاء الروسي»: عملة رقمية مطابقة للتشريعات الإسلامية خلال عامين

«الإفتاء الروسي»: عملة رقمية مطابقة للتشريعات الإسلامية خلال عامين
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تواصل – وكالات:

قالت مديرة القسم الاقتصادي بمجلس الإِفْتَاء الروسي، مدينة كاليمولينا، اليوم الأربعاء، إن عملة رقمية مطابقة للتشريعات والتعاليم الإسلامية قد تظهر في روسيا خلال العامين القادمين.

وقالت “كاليمولينا” إن الأوساط الإسلامية في روسيا، خُصُوصَاً في القوقاز تناقش بنشاط مسألة استخدام العملات الرقمية، مُشِيرَةً إلى ظهور عملات رقمية في بعض البلدان الإسلامية.

وأَضَافَت المستشارة الاقتصادية والمالية في الشؤون الإسلامية، أن خصائص العملة الرقمية قد تعطيها المقومات لأن تكون “حلالاً”، إلا أن الآراء الفقهية الإسلامية لم تتطرق إلى الآن لِهَذَا المجال، وَفْقَاً لروسيا اليوم.

وأَضَافَت أن عدم وجود جهة تنظيمية موحدة تدير إِصْدَار العملات الرقيمة هي النقطة الرَئِيسِيّة التي تثير قلق المسلمين.

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