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شاهد.. نجاة شخص من الدهس تحت عجلات شاحنة

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تواصل – سامر محمد:

أَظْهَرَ مقطع التقطته كاميرات مراقبة دهس شاحنة ضخمة لسكوتر على أحد الطرق في الصين، واسْتِمْرَار الشاحنة في التحرك، رغم الحادث.

ووَفْقَاً لقناة “دير شبيجل” الألمانية على “يوتيوب” فإن الحادثة وقعت في الصين خلال محاولة قائد الاسكوتر عبور الشارع بينما كانت الإشارة حمراء.

وأَضَافَت أن سائق الاسكوتر فوجئ بأن الإشارة تحولت للخضراء، وأن السيارات بدأت في التحرك، ليجد نفسه تحت عجلات شاحنة ضخمة.

ويظهر في المقطع المصور أن قائد الشاحنة يبدو أنه لم يرَ الاسكوتر خَاصَّة أنه كان في المنطقة العمياء بالنسبة له؛ لذلك استمر في التحرك على الرغم من دهسه للاسكوتر، ومع ذلك تمكن قائد الاسكوتر من النجاة بنفسه في ثوانٍ معدودة.

 

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