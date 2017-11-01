الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة تطلق برنامجها التدريبي الأول (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

أول ظهور بالفيديو لرجل الهيئة المصاب بالرصاص بجوار كلية البنات

أول ظهور بالفيديو لرجل الهيئة المصاب بالرصاص بجوار كلية البنات

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة تطلق برنامجها التدريبي الأول (صور)

الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة تطلق برنامجها التدريبي الأول (صور)
0

تواصل – هياء الدكان:

نظمت الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة بالرياض، برنامجاً تدريبياً على مهارات التواصل، مع “الصم” بهدف تعريف المتدربين بأساسيات لغة الإشارة وتكوين الجمل البسيطة خلال التعامل معهم.

واستمر البرنامج لمدة ثلاث ساعات يَوْمِيّاً مسائية على مدار ثلاثة أَيَّام حيث انعقد في الفترة 9 – 11 / 2 / 1438 هـ الْمُوَافِق 29 – 31/ 10/ 2017.

وحظي البرنامج بتسجيل كبير وإقبال بلغ فوق 120 متدربة وراغبة غير أنه تم قبول عدد محدود من المختصات والمهتمات ذات العلاقة لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه.

وحصلت المتدربات على شهادة حضور دورة مقدمة من الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة.

وَأَكَّدَت المدربة للبرنامج “منى السحالي” على أهمية ما تسعى إليه الجمعية وهو توحيد لغة الصم بالطريقة الجديدة، وهي الأسهل من كثير مما كان يطرح من أساليب قديمة وكثيرة في الإشارة، وقد كانت صعبة واليوم بحمد لله وحدت لطريقة أسهل.

وافتتحت المدربة منى السحالي البرنامج مُؤكّدَة على الحاجة إلى توسيع دائرة الاهتمام بلغة الإشارة، وبالتأكيد على قيم الاحترام والأمانة والحفاظ على سرية المعلومات الخَاصَّة بالصم للمترجمين، وأن الأصم مُهِمّ لديه في التواصل بالإشارة الشفاه وملامح الوجه ولغة الجسد والإشارات الوصفية.

وَتَمَّ التدريب على الحروف والأرقام والكلمات والجمل، كما تطرقت المدربة منى بالتطبيق الجماعي للوقت وللأيام وعلى حركات مكملة للغة الإشارة، وتطبيق للأسرة بأَفْرَادها والدول وتعابير الوجه والمشاعر، وكلمة ألوان وكل لون كيف يتم التعريف به بلغة الإشارة، وكذلك تركيب الجمل وتطبيق جماعي وفردي تم بتفاعل وتشجيع مع المدربة منى، كما شَارَكَت المختصة أمل العتيبي في عدد من التطبيقات.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجمعية السعودية تحذر من أشعة الشمس.. وتقدم 10 نصائح للعيون

الجمعية السعودية تحذر من أشعة الشمس.. وتقدم 10 نصائح للعيون

«يوتيوب» يقرر مساعدة الصم وضعاف السمع صوتياً

«يوتيوب» يقرر مساعدة الصم وضعاف السمع صوتياً

الرياض.. الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي لمنسوبيها من الدعاة غدًا

الرياض.. الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي لمنسوبيها من الدعاة غدًا

«جوازات المدينة» تطلق خدمة الاتصال المرئي لـ«الصم»

«جوازات المدينة» تطلق خدمة الاتصال المرئي لـ«الصم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>