الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة تطلق برنامجها التدريبي الأول (صور)

تواصل – هياء الدكان:

نظمت الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة بالرياض، برنامجاً تدريبياً على مهارات التواصل، مع “الصم” بهدف تعريف المتدربين بأساسيات لغة الإشارة وتكوين الجمل البسيطة خلال التعامل معهم.

واستمر البرنامج لمدة ثلاث ساعات يَوْمِيّاً مسائية على مدار ثلاثة أَيَّام حيث انعقد في الفترة 9 – 11 / 2 / 1438 هـ الْمُوَافِق 29 – 31/ 10/ 2017.

وحظي البرنامج بتسجيل كبير وإقبال بلغ فوق 120 متدربة وراغبة غير أنه تم قبول عدد محدود من المختصات والمهتمات ذات العلاقة لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه.

وحصلت المتدربات على شهادة حضور دورة مقدمة من الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة.

وَأَكَّدَت المدربة للبرنامج “منى السحالي” على أهمية ما تسعى إليه الجمعية وهو توحيد لغة الصم بالطريقة الجديدة، وهي الأسهل من كثير مما كان يطرح من أساليب قديمة وكثيرة في الإشارة، وقد كانت صعبة واليوم بحمد لله وحدت لطريقة أسهل.

وافتتحت المدربة منى السحالي البرنامج مُؤكّدَة على الحاجة إلى توسيع دائرة الاهتمام بلغة الإشارة، وبالتأكيد على قيم الاحترام والأمانة والحفاظ على سرية المعلومات الخَاصَّة بالصم للمترجمين، وأن الأصم مُهِمّ لديه في التواصل بالإشارة الشفاه وملامح الوجه ولغة الجسد والإشارات الوصفية.

وَتَمَّ التدريب على الحروف والأرقام والكلمات والجمل، كما تطرقت المدربة منى بالتطبيق الجماعي للوقت وللأيام وعلى حركات مكملة للغة الإشارة، وتطبيق للأسرة بأَفْرَادها والدول وتعابير الوجه والمشاعر، وكلمة ألوان وكل لون كيف يتم التعريف به بلغة الإشارة، وكذلك تركيب الجمل وتطبيق جماعي وفردي تم بتفاعل وتشجيع مع المدربة منى، كما شَارَكَت المختصة أمل العتيبي في عدد من التطبيقات.