«البلديات» توافق على رفع المباني بـ«حقل» إلى 12 طابقاً

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رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدد الأدوار المسموح بها في “محافظة حقل” من دورين وملحق إلى 12 دوراً.

ووفقاً لـ “المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر”، فإن وزير الشؤون البلدية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اعتمد المخطط المحلي لمحافظة حقل، والذي تضمن الموافقة على أن الأدوار التي تم اعتمادها تتضمن ثلاثة أدوار وملحق، وأربعة أدوار وملحق، وخمسة أدوار وملحق، وستة أدوار وملحق, وفق ما تم تحديده من مواصفات واشتراطات.

وأضاف أن المشروعات المميزة التي تزيد مساحتها عن ألفي متر مربع يحق لأصحابها بناء أدوار من 6 طوابق وحتى 12 طابقاً وفق الاشتراطات المطلوبة.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد الجديد يَصُب في دعم مسيرة التنمية والبناء في المحافظة، منوهاً بأن هذا المخطط يعد أول مخطط محلي يعتمد في منطقة تبوك .

من جانبه أعرب أمين منطقة تبوك – نايف بن مناحي آل سعيدان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اعتماد المخطط المحلي لمحافظة حقل بما يحقق احتياجات ومتطلبات المواطنين، وفق برنامج الوزارة الطموح “التحول البلدي”، الذي يسعى لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.