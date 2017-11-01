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اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (فيديوجراف)

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت القناة الإخبارية، فيديوجرافاً يشرح اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي صدر أمر ملكي بإنشائها وترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين.

ويعتبر هذا النوع من الأمن حديثًا على المستوى الدولي؛ مما يُثبت أن المملكة تواكب أحدث آليات التأمين الرقمية، بعد أن رصد مركز الأمن الإلكتروني بالمملكة العديد من الهجمات الإلكترونية على مدار الأيام الماضية.

وكلمة أمن سيبراني هي تعريب لكلمة CYPER SECURITY، فكلمة CYPER هي مرتبطة في الأساس بأجهزة الكمبيوتر والمحمول، أي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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