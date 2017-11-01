توقعات بتجاوز المسلمين أعداد اليهود في أمريكا

تواصل – سامر محمد:

يتواجد في الولايات المتحدة نحو 3.35 مليون مسلم حالياً، وفقاً لإحصائيات مركز أبحاث “بيو” الأمريكي، لكن بحلول 2050م، من المتوقع أن تستمر أعداد المسلمين في الزيادة لترتفع من نحو 1% من تعداد سكان أمريكا إلى نحو 2.1%.

واعتبرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن تلك النسبة والزيادة إذا تحققت، فإن أمريكا ستصبح بذلك وطناً لأعداد من المسلمين أكبر من اليهود، لتصبح الديانة الإسلامية ثاني أكبر ديانة في أمريكا بعد المسيحية.

وتحدثت عن أن من بين مسلمي أمريكا حاليا 2.05 مليون بالغ وغالبيتهم أو ما يعادل 58% منهم مهاجرون، كما أن المسلمين في أمريكا لديهم من الأبناء أكثر من الأبناء في الأسر المنتمية لمجموعات دينية أخرى، فالمرأة المسلمة لديها في المتوسط نحو 3 أطفال مقارنة بطفلين لدى غيرها، كما أن النساء المسلمات ينجبن في سن أصغر، مما يجعل النمو لدى المسلمين أسرع.