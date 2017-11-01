اليوم.. طرح «صندوق المشاعر ريت» والاشتراك مستمر لمدة 5 أيام

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تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017، طرح “صندوق المشاعر ريت”، والذي يعد ثامن صندوق استثمار عقاري مقفل متداول يتم إدراجه في السوق السعودية (تداول).

ويستمر الطرح لمدة 5 أيام عمل أي حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق.

كما يعد الصندوق أول صندوق متخصص بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط، ولا يحمل من ضمن اشتراكاته حصصاً عينية، وهو متوافق مع المعايير الشرعية.

ويبلغ سعر اشتراك الوحدة الواحدة 10 ريالات، كما أن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 10 آلاف ريال، فيما الحد الأقصى 28.6 مليون ريال.

ومن المقرر أن يكون الاشتراك متاحاً للفئات الآتية من المستثمرين:

الأشخاص الطبيعيون السعوديون.

المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات القانونية المملوكة بشكل كامل لحاملي الجنسية السعودية فقط.

ويمكن للمستثمرين الاشتراك في وحدات الصندوق، من خلال:

زيارة الموقع الإلكتروني :www.muscatcapital.com.sa

خدمة الإنماء المصرفية عبر الإنترنت، أو الهاتف، أو الصراف الآلي.

زيارة فروع مصرف الإنماء التالية: “(فرع التخصصي (الرياض)، فرع الغدير (الرياض)، فرع الطبيشي (الدمام)، فرع الصفراء (بريدة)، فرع الربوة ( جدة)، فرع العزيزية (مكة)”.

كما يتوجب على المستثمرين الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والموافقة عليها قبل الاشتراك في الصندوق، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق شركة مسقط المالية الصندوق وكذلك على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية تداول.

ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط والأحكام كاملة قبل شراء الوحدات في الصندوق حيث ينطوي الاستثمار في الصندوق على مخاطر قد لا تتناسب مع جميع المستثمرين، ومن ثم يجب على المستثمرين أن يكون لديهم الاستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الصندوق الواردة ضمن الشروط والأحكام.