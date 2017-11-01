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ضبط «عصابة المطاعم والتموينات» بالدمام.. 3 مواطنين برفقتهم فتاة

ضبط «عصابة المطاعم والتموينات» بالدمام.. 3 مواطنين برفقتهم فتاة
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تواصل – الرياض:

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على تشكيل عصابي متخصص في السطو على المطاعم والمقاهي ومحال بيع المواد الغذائية بالدمام، يتكون من ثلاثة مواطنين، عثر بحوزتهم على أقنعة وقفازات ومواد مخدرة وسلاح ناري، وضبطت معهم فتاة مُبلَّغ عنها من ذويها بأنها متغيبة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، إن “شرطة الدمام تمكنت بفضل من الله وتوفيقه من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة شبان، جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر، بعد تلقي عدد من البلاغات عن تعرض مطاعم ومقاهي ومحال تموينات غذائية لعمليات سطو، تكررت مؤخراً على فترات متفاوتة بمدينة الدمام”.

وأضاف الناطق الإعلامي: لقد تمكنت فرقة متخصصة بالبحث الجنائي، من رصد نشاط الشباب الثلاثة، والقبض عليهم وضبط بحوزتهم أقنعة وقفازات ومواد مخدرة والسلاح الناري المستخدم في الجريمة، كما عثر بمعيتهم على فتاة عشرينية تبين أنها متغيبة عن ذويها.

وتابع: “تم إيقاف المتهمين واستكمال إجراءات الضبط الجنائي، وجمع الاستدلال للحوادث المتورطين في ارتكابها قبل أن يتم إحالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام”.

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