جامعة الحدود الشمالية تعلن ضوابط الزي الجامعي للطالبات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة الحدود الشمالية، عن ضوابط الزي الجامعي للطالبات، حيث تم الاتفاق على التزام الطالبات بالزي الجامعي المحتشم ولبس ما تشاء من ألوان مع الامتناع عن لبس بعض الأشياء.

وقالت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات إنها على ثقة بأن جميع الطالبات سوف يلتزمن بهذه التعليمات حتى لا يتعرضن لأي مخالفة تعاقب عليها أنظمة الجامعة.

قائمة الممنوعات: