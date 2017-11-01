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جامعة الحدود الشمالية تعلن ضوابط الزي الجامعي للطالبات

جامعة الحدود الشمالية تعلن ضوابط الزي الجامعي للطالبات
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 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة الحدود الشمالية، عن ضوابط الزي الجامعي للطالبات، حيث تم الاتفاق على التزام الطالبات بالزي الجامعي المحتشم ولبس ما تشاء من ألوان مع الامتناع عن لبس بعض الأشياء.

وقالت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات إنها على ثقة بأن جميع الطالبات سوف يلتزمن بهذه التعليمات حتى لا يتعرضن لأي مخالفة تعاقب عليها أنظمة الجامعة.

قائمة الممنوعات:

  1. التنورة ( الضيقة، السكني، القصيرة، ذات الفتحات، الشفافة).
  2. البلايز الشفافة، الدانتيل، القصيرة، وذات فتحات الصدر الواسعة.
  3. الكم القصير جداً، الصور والكلمات غير اللائقة، الألوان الفسفورية غير المألوفة الصارخة.
  4. الزي الأسود الكامل المصاحب بمكياج أو إكسسوارات ذات دلالة معينة.
  5. قصات الشعر الغريبة والشاذة.
  6. صبغات الشعر الملونة (الأبيض، الأحمر، البنفسجي …إلخ ).
  7. العبايات الملونة والضيقة.
  8. لبس البنطلون.
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