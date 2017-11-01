رسالة من خادم الحرمين إلى ملك ماليزيا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

رسالة من خادم الحرمين إلى ملك ماليزيا

رسالة من خادم الحرمين إلى ملك ماليزيا
0

تواصل –  واس:

تسلم دولة رئيس الوزراء الماليزي داتو سيري محمد نجيب تون عبدالرزاق الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، وقام بنقلها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أثناء استقبال دولته له اليوم، في مدينة كيدا الماليزية.

وقد استعرض معالي الوزير خالد الفالح، مع دولة رئيس الوزراء الماليزي، مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك التعاون لتعزيز التوازن في أسواق النفط العالمية، الذي بدأت نتائجه تظهر بوضوح من خلال اتفاقية خفض الإنتاج، بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، منذ بداية هذا العام.

وتطرق اللقاء إلى تطورات أسواق النفط العالمية، واستعراض مسيرة العمل باتفاقية خفض الإنتاج، وأهمية التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية بنسب الخفض المُخصصة لكل دولة، لتحقيق التوازن في السوق البترولية الدولية.

وأكد الطرفان ضرورة التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاقية بنِسَب الخفض المتفق عليها، بشكل تام ومستمر.

وامتداداً لهذا الموضوع الجوهري، جرت مناقشة الاستعدادات للاجتماع الذي سيُعقد بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها، المقرر عقده في العاصمة النمساوية؛ فيينا، في 30 نوفمبر 2017م، وسبل العمل على دعم أسباب نجاح الاجتماع، الأمر الذي يُحقق مصالح البلدين، وكذلك مصالح الدول المصدرة والمستوردة للنفط في آنٍ واحد.

كما استعرض الفالح مع دولة رئيس الوزراء الماليزي أهم محاور التعاون الثنائي في مجال الطاقة والصناعة والاستثمار، لا سيما التقدم الذي تم بين شركتي ارامكو وبتروناس لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ المتكامل.

ورحب البلدان بمشاركة “أرامكو السعودية” مع شركة بتروناس الماليزية؛ لتطوير وتملك هذا المجمع العملاق والمتكامل للتكرير والبتروكيماويات في ولاية جوهور الماليزية، الذي سيكون من شأنه الإسهام بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل، وتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الوزراء» يُقر نظام مكافحة الإرهاب.. ولجنة لمراجعة تطبيق «الأراضي البيضاء»

«الوزراء» يُقر نظام مكافحة الإرهاب.. ولجنة لمراجعة تطبيق «الأراضي البيضاء»

خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل العالمية

خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل العالمية

خادم الحرمين يعزي أسرة الشيخ «السدلان» (فيديو وصور)

خادم الحرمين يعزي أسرة الشيخ «السدلان» (فيديو وصور)

خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني ويناقشان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني ويناقشان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>