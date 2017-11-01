«الشورى»: لجنة لدراسة تعديل نظام نزع ملكية العقارات

تواصل – الرياض:

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، على تشكيل لجنة خاصة لدراسة تعديل عدد من مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وطالب د. خالد الدغيثر بضرورة مراعاة أساليب الهندسة الحديثة في عمارة المساجد، وقال د. عبدالله الجغيمان: إن الوزارة تبعثر مناشطها بشكل تقليدي لا يخدم أهدافها، وأكد د. خالد العقيل على تشجيع برامج التطوع لخدمة المساجد.

وطالب د. سلطان آل فارح بتنظيم بناء المساجد وتوزيعها لتشمل الطرق السريعة والمناطق المحتاجة مع العناية بصيانتها، فيما قال د. فايز الشهري، “على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توضيح علاقتها التنظيمية بمكاتب الجاليات”، وقالت لينا المعينا: ليس مقبولاً تبرير الوزارة بعدم وجود ميزانية لنظافة المساجد وتطالب بإيجاد الحلول.