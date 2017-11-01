«التخصصي»: اعتراف عالمي بـ«الإقامة المتخصصة لصيادلة أمراض القلب»

تواصل – واس

كشف الدكتور ماجد الفياض، المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن حصول المستشفى والمركز على شهادة الاعتراف ببرنامج الإقامة المتخصصة للصيادلة في مجال علاجيات أمراض القلب لمدة ستة أعوام من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظم الصحية.

ووفقاً لـ”الفياض” فإن حصول مستشفى الملك فيصل على تلك الشهادة، تعد بمثابة المرة الأولى التي يحصل عليها مركز طبي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر التدريب والإرشاد في مهنة الصيدلة المقام في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، ويستمر يومين، بمشاركة متحدثين محليين وعالميين.

وأشار “الفياض” إلى أن هذا الاعتراف يعد انعكاساً للمستوى الرفيع لقطاع الرعاية الصيدلانية في المستشفى بشهادة مؤسسة علمية عالمية مرجعية، مشيراً إلى أن المستشفى حصل أيضاً من قبل على الاعتراف لكل من برنامج الإقامة العامة وبرنامج الإقامة المتخصص للصيادلة في مجال علاجيات زراعة الأعضاء من ذات الجمعية الأمريكية.

وأكد أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تسعى باستمرار إلى تنفيذ واستدامة استراتيجيات ومبادرات مبتكرة لتعزيز برامج التدريب والتطوير لمقدمي الرعاية الصحية بشكل عام ومن بين ذلك قطاع الرعاية الصيدلانية الذي يمثل أهمية كبيرة في المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيركز على موضوعات تدريب الصيادلة وتوفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة من التجارب المتعددة محلياً ودولياً عبر المشاركات المختلفة التي يشهدها المؤتمر.

من جانبه عدّ مدير عام قطاع الرعاية الصيدلانية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور أحمد الجديع، المؤتمر الأول من نوعه في مجال التدريب الصيدلي في المملكة، الذي يجمع عددًا من الصيادلة القادة على الصعيد المحلي والعالمي لمناقشة جوانب متعددة من التدريب الصيدلي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول العديد من المجالات المهمة بما في ذلك تدريب وتطوير الصيادلة، وتعزيز عمل الأبحاث الصيدلية وبرامج الإقامة الصيدلية العامة والمتخصصة.

وأفاد أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة عن التدريب والإرشاد في مجالات مهنة الصيدلة بين الممارسين المتخصصين والأكاديميين والقياديين في المملكة ودول المنطقة.