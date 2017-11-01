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أمير الكويت يعيد تكليف جابر الصباح بتشكيل الحكومة

أمير الكويت يعيد تكليف جابر الصباح بتشكيل الحكومة
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تواصل – وكالات:

أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأربعاء، تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح، بتشكيل حكومة جديدة.

وأصدر الشيخ صباح الأحمد، اليوم، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة وعرض أسمائهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.

وكان أمير الكويت، استقبل في “قصر بيان” على التوالي الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الحالي، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية التي تستبق تشكيل الحكومة الجديدة.

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