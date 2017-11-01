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حيلة لإعادة أيقونات التطبيقات المختفية في هواتف «آيفون»

حيلة لإعادة أيقونات التطبيقات المختفية في هواتف «آيفون»
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تواصل – وكالات:

قالت مجلة “C’T” إنه لا داعي للقلق من اختفاء بعض أيقونات التطبيقات من شاشة الهاتف الذكي آي فون أو الجهاز اللوحي آي باد؛ نظراً لأنه لا يمكن حذف التطبيقات الافتراضية مثل الساعة والتقويم والصور، ويمكن للمستخدم استعادة هذه الأيقونات بسهولة.

وللقيام بذلك، يتعين على المستخدم تصفح قائمة الإعدادات تحت بند “عام”، ثم يتم تحديد الخيار “الشاشة الرئيسية” تحت بند “إعادة الضبط”، وعندما يتم تحديد هذا الخيار يتم إعادة جميع أيقونات التطبيقات إلى أماكنها مرة أخرى كما كان عليه الوضع عند تشغيل الجهاز الجوال لأول مرة.

ومع ذلك، يتعين على المستخدم مراعاة أنه عند إعادة ضبط الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد فإنه يتم إزالة كل المجلدات، التي تم إنشاؤها وإعادة الأيقونات الخاصة بالتطبيقات غير المستخدمة إلى مكانها مرة أخرى.

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