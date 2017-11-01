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هندوس ميانمار يغيِّرون شهادتهم إرضاء للبوذيين

هندوس ميانمار يغيِّرون شهادتهم إرضاء للبوذيين
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تواصل – سامر محمد:

كشفت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا” عن اتهام اللاجئين الهندوس فور هروبهم من ميانمار إلى بنجلاديش، لقوات الأمن الميانمارية والبوذيين المسلحين في ولاية أراكان بقتل أحبائهم، وذلك في حديثهم إلى صحفيين محليين هناك، لكنّ كثيرًا منهم قاموا بتغيير شهادتهم لاحقاً.

وأشارت إلى عدم تحدث أحد منهم الآن عن أن الجنود الميانماريين أو المحليين قتلوا أي هندوسي، وبعضهم يتحدث عن عدم قدرتهم على معرفة هوية القتلة لأنهم كانوا ملثمين، بينما يتهم آخرون مسلحين روهينجيين بقتل أقاربهم وجيرانهم الهندوس، وهو ما نفاه الروهينجيين تماماً.

ونقلت الإذاعة عن هندوس فروا من ميانمار ولجؤوا إلى بنجلاديش أنهم لا يرغبون في العودة إلى قراهم في أراكان خوفاً من مواجهة العنف مجدداً، ويرغبون في الانتقال إلى الهند إذا لم تساعدهم سلطات ميانمار في توطينهم في مناطق ذات أغلبية بوذية.

وعبر بعض الصحفيين الذين التقوا بالهندوس الفارين من ميانمار فور دخولهم بنجلاديش عن دهشتهم من طريقة تغيير الهندوس لشهاداتهم في غضون أسابيع، ورصدت الإذاعة تأكيد عدد من الصحفيين قيام هندوسية بتغيير شهادتها الأولى التي اتهمت فيها الجنود البوذيين بقتل زوجها و7 من أقاربها، لكنها قامت بعد فترة بتغيير شهادتها زاعمة أنها لا تعرف هوية القتلة لأنهم كانوا ملثمين.

ويتهم الروهينجيون جيرانهم الهندوس الذين فروا معهم إلى بنجلاديش بالكذب، ويعتبرون أن كذبهم واتهام الروهينجيين بقتل أقاربهم وسيلة لإرضاء الحكومة الميانمارية حتى تسمح لهم بالعودة إلى ميانمار.

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