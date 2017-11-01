أمانة الطائف تستعيد 200 ألف متر من «الأراضي المنهوبة»

تواصل – الطائف

كشفت أمانة الطائف عن استعادتها أكثر من 200 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية المنهوبة بموقع الحراض في أوّله على جنبات وادي جليل.

ووفقاً لـ “عكاظ” فقد قامت آليات أمانة الطائف ممثلة ببلدية الطائف الجديد بإزالة بتر المخطط العشوائي، كما أزالت 12 حوشاً واستراحة أنشأها المعتدون بالموقع.

وتابع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أعمال الإزالة للإحداثات الغير نظامية على الأراضي الحكومية بغرض الاستيلاء عليها من قبل معتدون.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة على المتجاوزين للأنظمة والتعليمات، وأن الأمانة تنفذ التوجيهات السامية بهذا الخصوص، وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة، وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء أولاً بأول، مع تطبيق اللوائح على المعتدين.

يذكر أن أمانة الطائف وضعت أراضي الطائف الجديد تحت الرقابة المباشرة في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي التي ستحتضن مشاريع التنمية والتطوير في شمال وشمال شرق المدينة، والتي دشنها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد بدأت كافة الجهات واللجان المختصة أعمالها في الطائف الجديد، ومن المتوقع أن يحدث المشروع نقله تنموية مهمة في مدينة الورد خلال الفترة المقبلة.