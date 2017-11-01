استخراج 600 مسمار من أمعاء رجل هندي

تواصل – وكالات:

استخرج أطباء مستشفى “كالكوتا” في منطقة “جوبارج دانجا” التابعة لولاية بنجال الغربية شمالي الهند أكثر من 600 مسمار من أمعاء مريض عمره 48 عاماً ويعاني من مشاكل نفسية.

وبحسب موقع “إنديان إكسربيس”، بعد شعور المريض بآلام شديدة في المعدة صور الأطباء أشعة مقطعية للمريض وتبين وجود عدد كبير من المسامير في أمعائه.

وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية للمريض حيث تم استخراج أكثر من 600 مسمار، حيث يقول الطبيب الذي أجرى العملية سيدهارثا بيسواس: إن أكبر مسمار تم استخراجه من أمعاء المريض يبغ طوله 5 سنتمترات.

وأشار الطبيب إلى أن الوضع الصحي للمريض جيد ويزال تحت المراقبة، مؤكداً أنه من حسن حظ المريض لم يحدث له تمزق كبير في أمعائه.

وأوضح الطبيب سبب دخول المسامير في أمعائه قائلاً: إن المريض كان يعاني من مشاكل نفسية دفعته لابتلاع المسامير بشكل مستمر.