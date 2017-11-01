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«الشورى»: تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع أحكام الجرائم الجنائية

«الشورى»: تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع أحكام الجرائم الجنائية
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تواصل – الرياض
قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع أحكام الجرائم الجنائية، مثل التزوير أو تقديم بيانات مالية مضللة الخاصة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم، و ناقش المجلس دراسة تتناول الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم.
جاء ذلك في جلسة الشورى العادية الثالثة والستين، اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.
وأشار عضو الشورى د. سامي زيدان إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء.
ولفت الأمير د. خالد آل سعود النظر إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية لم يتناول المياه ومصادرها وكمياتها.
وأشار د. عبدالله الفوزان إلى وجود العديد من العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية على بند العقود ويطالب بتثبيتهم.
كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

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