هل تتعرف بصمة الوجه بـ «آيفونX» على الشخص لو قصَّ شعره أو ذقنه؟ (فيديو)

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يترقب الملايين حول العالم وصول الهاتف الأحدث “آيفونX” إليهم والذي يتميز بخاصية “بصمة الوجه” التي تعد هي الأولى من نوعها في الهواتف الذكية، حيث إنها ستغني عن بصمة الإصبع وكلمات المرور.

ويتساءل الكثيرون ما إذا كانت “بصمة الوجه” ستعمل بشكلٍ طبيعي إذا ما قرر مستخدم “آيفونX” قص شعره أو ذقنه أو ارتداء مختلف أنواع النظارات أو القبعات بأنواعها، أو ارتداء “سكارف” حول الرقبة للحماية من البرد.

وحول هذا الأمر، أجرى أحد المهتمين بالمجال التقني تجربة لميزة “بصمة الوجه” في الهاتف وذلك بالظهور أمام كاميرا “آيفونX” بأشكال مختلفة، لمعرفة الحالات التي لا يمكن فيها لبصمة الوجه التعرف على صاحب الهاتف.

وأظهر مقطع فيديو نشره التقني عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، نجاح “بصمة الوجه” في التعرف على صاحب الهاتف بعد قص شعره وذقنه، وارتداء نظارات، ولكن فشلت “بصمة الوجه” في حالات أخرى.