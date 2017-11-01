الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

تواصل – الرياض:

أكدت أمانة الرياض استمرار حملاتها على المتعدين على أراضي الدولة، والمخالفين لنظام العمل والإقامة والباعة الجائلين والعمالة السائبة.

وتابعت الأمانة حملاتها للباعة المخالفين، حيث صادرت عدد من بسطات الخضراوات والفواكه سلمت لجمعيات خيرية وسلمت الباعة للجهات المختصة، حيث أزالت بلدية عرقه تعدياً على حديقة على حمى الوادي، عبارة عن بوابة وشبك من قِبل أحد المخالفين في حي ظهرة لبن.

كما نفذت بلدية الشميسي جولات على المحال، للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية حيث وزعت ٤٦٩ إشعاراً وأغلقت ١٢٩ محلاً مخالفاً.