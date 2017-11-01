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وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»
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تواصل- فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي علي العلياني.

وأوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أذن هذا التحرك يأتي بسبب توجيه العلياني اتهامات بوجود “عصابات توظيف وفساد” بالوزارة.

وكان “العلياني” تحدث في برنامجه “معالي المواطن”على قناة “إم بي سي”، بإنصاف المعلمة الموظفة التي تم تعيينها قبل ١٧ سنة وهي لا تعلم، وقال إنها الحالة الثانية التي تثبت أن هناك فسادًا في وزارة التعليم، و”شلة” في الوزارة يوظفون الناس، ويأخذون رواتبهم.
كما قال أن حالتين في أسبوع واحد؛ دليل وجود شغل عصابات، لكن يمكن أن نقول إن الوزارة بدأت تشتغل وتنظف هذا الشيء .. وتساءل العلياني: ما الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات التي اكتشفت الأسبوع الماضي.
وقال حزنت على المواطنة التي حرمت من الوظائف لأنها موظفة، وحرمت طوال هذه السنوات من الراتب، واستغرب من عدم تجاوب المتحدث باسم الوزارة، وقال ً: الوزير مشغول لكن لا ندري بأي شيء منشغل؟!
أضاف: لنا أسبوعان ونحن نحاول التواصل مع الوزارة، المباني تعج بالمشاكل، والآن مشكلة نصب على الموظفات، والأسماء التي تعين فيها غرابة مجموعة كبيرة من عائلة واحدة.

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