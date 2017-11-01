أول ظهور بالفيديو لرجل الهيئة المصاب بالرصاص بجوار كلية البنات

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد بن سعيد آل خرصان، الذي أصيب بثلاث رصاصات أطلقها عليه مجهول بجوار كلية البنات بظهران الجنوب بعسير.

وطبقاً لمقطع الفيديو، فإن الشاعر ابن حمري، قام بزيارة رجل الهيئة المصاب الذي حاول إنقاذ طالبة فأطلقوا عليه النارَ، ويُسمَع في خلفية المقطع صوت “ابن حمري” وهو يُثني على “آل خرصان” وما قام به لخدمة دينه ووطنه وولاة الأمر، ويؤكد أن ذلك ليس جديداً على رجال الهيئة ودورهم في حماية المجتمع.

وقال “ابن حمري” -طبقاً لمقطع الفيديو- مخاطباً “أبو محمد” رجل الهيئة المصاب: الحمد لله أنك طيب وبخير، أنتم يا رجال الهيئة أبطالنا المجهولون، الله ينصركم ويعزكم ويوفقكم، وما تعرضت له ترى أجره عند الله قبل البشر، وإن شاء الله إن إصابتك طيبة والحمد لله”.

ورد “آل خرصان” على الشاعر “ابن حمري” قائلاً: “الحمد لله، هذا واجبنا وعملنا، في خدمة وطنا وأهلنا، والحمد لله على كل حال”.