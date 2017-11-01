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عضو شورى «متوفى» ينجح في «دراسة تعويض تذاكر الموظفين»
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تواصل – الرياض:

أقرَّ مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل المادة 27/‏8 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، المقدم من عضو المجلس السابق المتوفى علي الوزرة، إذ أسقط المجلس توصية اللجنة المختصة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، بأغلبية 84 صوتاً مقابل (23).

وأكد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان أن المادة المقترح تعديلها تتحدث عن التعويض المالي لأوامر الإركاب للموظفين. وقال وفقاً لـ”عكاظ” «هذا أمر مستغرب فمن حق الموظف أن يبحث عن الوقت المناسب لسفره عبر إحدى الوسائل المتاحة، وأن على جهة العمل تقديم التعويض المالي له، وهو له حرية اختيار وقت ووسيلة السفر دون إلزام».

وبين أن ما بررته اللجنة بأن هذا التعديل لن يساهم في تقليص النفقات الحكومية والتي بلغت 50 مليار ريال، هو تبرير غير مقبول، وأن أوامر الإركاب سارية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان، إن الهدف من التعديل ليس فقط إعطاء الحرية للموظف في اختيار الوقت والوسيلة التي يرغبها للسفر، بل حتى كسر احتكار السفر على متن الخطوط الجوية العربية السعودية، وإعطاء مجال أمام كل الموظفين في اختيار ما يتناسب معهم وأسرهم وأوقاتهم. وتساءل عضو المجلس الدكتور خالد العقيل عن الفروقات المالية بين درجات الإركاب عندما يتعذر إركاب الموظف في الدرجة التي خصصت له، وبالتالي يسافر في درجة أقل.

إلى ذلك، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/‏ 1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وشدد المجلس في قراره على ضرورة إلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية.

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