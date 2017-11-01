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«البشير»: العقوبات الأمريكية كبّدت السودان 500 مليار دولار

«البشير»: العقوبات الأمريكية كبّدت السودان 500 مليار دولار
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تواصل – الوكالات:

قال الرئيس السوداني عمر البشير: إن بلاده خسرت بسبب العقوبات الأمريكية، التي كانت مفروضة على السودان، أكثر من 500 مليار دولار.

وطبقاً لـ” سودان تربيون”، قال البشير أثناء افتتاحه دورة البرلمان العربي بالخرطوم إن “خسائر اقتصاد البلاد بسبب الحصار بلغت ما يفوق الـ500 مليار دولار”، وأكد أن “هذه الخسائر تأثر بها المواطن في حياته العامة”.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية، أثرت سلبا على الاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية وتبادل المنافع مع الدول، ودعا إلى “تكامل الاقتصاد بين الدول العربية ليكون السودان سلة غذاء العالم العربي”.

وأشار الرئيس السوداني، إلى أن بلاده بعد رفع العقوبات “انطلقت في مسار التنمية من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد، وفتح الباب واسعا للاستثمار لاستغلال الموارد والخيرات الطبيعية للسودان، عبر بناء الشراكات التنموية في تعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء”.

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