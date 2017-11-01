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صورة بـ«تويتر» لحاوية قمامة في مدخل ذوي الاحتياجات.. وأمانة جدة: التبليغ ليس هنا

صورة بـ«تويتر» لحاوية قمامة في مدخل ذوي الاحتياجات.. وأمانة جدة: التبليغ ليس هنا
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تواصل – الرياض:

نشرت المغردة هيفاء الشمالي صورة لحاوية مخلفات وقمامة تسدّ موقفاً ومدخلاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وتساءلت “الشمالي” في حسابها في “تويتر”: “لكل من في قلبه ذرة فقط من الإنسانية يعطينا رأيه بمصداقية، من المسؤول أمانة جدة والبلديات الفرعية أو المرور السعودي”.

تفاعل المغردون مع الصورة ومنهم من ألقى المسؤولية على أمانة جدة، ومن حمَّل المرور المسؤولية، الغريب أن أمانة محافظة جدة‏ ردت على تغريدة “الشمالي” بالقول: نقدّر اهتمامك وتواصلك، نأمل التبليغ من خلال تطبيق بلاغات 940، وتزويدنا برقم البلاغ”.

المغردة “هيفاء الشمالي” سخرت من الرد الغريب من أمانة جدة، وردت قائلة “ما عندي وقت أبلّغ”، وأضافت: “تعبنا من التهميش، تعبنا من الإهمال معظم أحياء جدة هكذا”.

وعلق الدكتور محمد الضويان الباحث التربوي قائلاً: المرور والأمانة “البلدية”، خاصة أن اسم المؤسسة التابعة لها الحاوية ورقم هاتفها، موجود على الحاوية، يعني لا عذر لهم، لكنهم يمرون ولا يرون”.

وقال صالح خميس الزهراني، إعلامي ورئيس مركز أسياد للدراسات والاستشارات الإعلامية، “الخطأ هنا يسجل على شركة نظافة جدة، ومصدر هذا المنظر قلة المتابعة، إن لم تكن معدومة لذلك يجب أن يكون هناك عقوبة مالية للحماية”.

أما جمال برهان‏، فقال: الواقع أكثر من ذلك يرتبط بمسؤولية البلديات وليس المرور ولكن تنسيق الجهود مطلوب أكثر من ذلك”.

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