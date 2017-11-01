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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

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ألماني يبدأ حياته الزوجية برحلة إيمانية إلى مكة

ألماني يبدأ حياته الزوجية برحلة إيمانية إلى مكة
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تواصل – مكة المكرمة:

احتفل شاب ألماني وزوجته بقضاء “شهر العسل” بمناسبة زواجهما مؤخرًا في رحلة إيمانية إلى الحرمين الشريفين وزيارة معالم المملكة التاريخية والإسلامية.

الفكرة التي حملها الشاب الألماني “لوكاس روتفوكس” (25عامًا) من مدينة بريمن (شمال) ألمانيا، جاءت باتفاق مع زوجته لفضاء أول حياتهم الزوجية (شهر العسل) برحلة إيمانية للمملكة، وزيارة الحرمين الشريفين والمعالم التاريخية والإسلامية بمكة المكرمة مثل: مكتبة مكة، الأحياء المركزية (الغزة-شعب عامر-بئر طوى-مقابر المعلاه-الجعفرية-الجميزة-ثنية ريع ذاخر-جبل غيلمه) كذلك جولة على المشاعر المقدسة شملت مشعر يمنى مشعر مزدلفة – مشعر عرفات.

وقال إنه تم التنسيق مع المرشد والخبير السياحي المعتمد بالهيئة الوطنية للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد سعيد الذويبي العتيبي لزيارة كل من (معرض عمارة الحرمين) و(مصنع كسوة الكعبة المشرفة) وتم الاطلاع على جهود المملكة في رعاية وعمارة الحرمين الشريفين ومدى العناية ببيت الله الحرام. حسب “المدينة”

وأكد أهمية التطوير العمراني مع المحافظة على الهوية الوطنية للتراث الإسلامي الرائع، مشيرًا أنه وجد كلَّ الرعاية والترحيب عند
زيارته لتلك المواقع، برفقة زوجته ليقضيان أجمل الأوقات، ويعيشان أجمل الذكريات برحاب الحرمين الشريفين.

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