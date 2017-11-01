أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب التقني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب التقني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب التقني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة
1

تواصل – الرياض:

قال أعضاء في مجلس الشورى: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتحمل جانباً كبيراً من مسؤولية بطالة الشباب، بسبب ضعف مخرجاتها التي لا تروق لشركات القطاع الخاص وترفض تعيين خريجيها، معتبرين أن الطلاب يتخرجون في كلياتها ولا يستطيعون «تغيير لمبة محروقة».

واعتبر الأعضاء خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس في الرياض، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة، أن البطالة بين خريجي المؤسسة حالياً لا تشجع على الانضمام لكلياتها على رغم سعي المؤسسة إلى استقبال مزيد من الطلاب.

ورأى الدكتور منصور الكريديس أن المؤسسة بعيدة كل البعد عن إمداد القطاع الخاص بالكوادر المهنية، متسائلاً: «كيف يمكن للمؤسسة أن تواكب رؤية المملكة 2030؟»، وفقًا لـ”الحياة”.

في حين اعتبرت الدكتورة سامية بخاري رفض كثير من شركات القطاع الخاص توظيف خريجي كليات المؤسسة بدعوى ضعف مستوى الخريجين مؤشراً على ضرورة مراجعة المؤسسة لبرامجها، مطالبة إياها برفع مستوى جودة وكفاية برامجها لتفي بمتطلبات سوق العمل.

وأكد أحد الأعضاء أن أمام المؤسسة تحدياً كبيراً يتمثل في جذب السعوديين للدراسة وضخهم لسوق العمل، مطالباً بإعادة النظر في استراتيجية المؤسسة التأهيلي وواقعها الحالي، في حين طالب آخر بإعادة هيكلة المؤسسة لتتناسب مع التوجهات المستقبلية للمملكة وفق رؤية 2030.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التدريب التقني» يطلق أول برنامج دبلوم صناعي للبنات

«التدريب التقني» يطلق أول برنامج دبلوم صناعي للبنات

«الشورى»: لجنة لدراسة تعديل نظام نزع ملكية العقارات

«الشورى»: لجنة لدراسة تعديل نظام نزع ملكية العقارات

الشورى يشن هجوما لاذعا على «واس» ويطالب بخصصتها وتطوير أدائها

الشورى يشن هجوما لاذعا على «واس» ويطالب بخصصتها وتطوير أدائها

الشورى ينتقد مستشفى الملك فيصل.. 23 مليونًا للنقل والمياه ومليون ريال للأبحاث

الشورى ينتقد مستشفى الملك فيصل.. 23 مليونًا للنقل والمياه ومليون ريال للأبحاث

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>