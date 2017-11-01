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محافظ العلا: إجراءات حازمة ضد داهسي التمور

محافظ العلا: إجراءات حازمة ضد داهسي التمور
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تواصل- الرياض:

توعَّد محافظ العلا، سعد السحيمي، “باتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يدعسون التمور بأقدامهم”.

وقال “السحيمي”، في تغريدة عبر حسابه، “ما حدث من بعض الأشخاص من (دهس التمور بأرجلهم) محاولة غير موفقة للتذكير بموروث الأجداد، غير مقبولة تماماً، وسيتخذ الإجراء الحازم حيالها”.

وأضاف، “نود إحاطة الجميع بأن مثل هذه التصرفات غير قائمة حالياً في أي مكان بالعلا، ولن يسمح بها أبداً، وتمور العلا من أجود وأنقى تمور المملكة”.

جاء ذلك في تغريدتين بثهما عبر حسابه على تويتر على خلفية مقطع متداول يحكي فيه عددٌ من الأشخاص ماضي الأجداد خلال مهرجان (المجلاد والشنة) ويقومون بدهس التمور بأرجلهم لتخزينها وكنزها، وقد قوبل المقطع باستهجان واسع من متابعيه، عادين ما قاموا به امتهاناً للنعمة وتلويثاً لها.

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