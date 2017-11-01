«أوزبكستاني» مُنفِّذ عملية الدهس في منهاتن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

«أوزبكستاني» مُنفِّذ عملية الدهس في منهاتن

«أوزبكستاني» مُنفِّذ عملية الدهس في منهاتن
0

تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن المشتبه به في تنفيذ هجوم منهاتن، يُدعى “سيف الله صايبوف 29 عاما” من أوزبكستان، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010.

وطبقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وأنه يُعالج حالياً في أحد المستشفيات لم يكشف عن اسمها. وأضاف مسؤولون أمريكيون لـ “سي إن إن”، أنه يتم التحقيق في الحادث على أنه عمل إرهابي.

وكان المشتبه به نفذ عملية دهس مشاة بسيارة نقل للبضائع، في حي منهاتن الشهير وسط نيويورك مستهدفاً عدداً من راكبي الدراجات الهوائية، والمارة، وتسبب بمقتل 8 أشخاص وجرح 12 آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت الأرجنتين أن خمسة من مواطنيها قتلوا خلال عملية دهس في نيويورك أمس الثلاثاء، فيما قالت بلجيكا أنها أيضاً خسرت مواطناً في هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت الخارجية الأرجنتينية، في “تويتر” عن تعازيها لوفاة مواطنيها بهجوم نفذه إرهابي من أصل أوزبكي في منطقة منهاتن بنيويورك.

كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه رينديرس، عن مقتل مواطن من بلاده، مضيفاً أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح. بدورها، أفادت القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة، بأنه لا تتوفر أية معلومات عن وجود روس بين ضحايا الهجوم.

وبلغ عدد القتلى في العملية 8 أشخاص، كلهم رجال، لا تزال جنسية اثنين منهم مجهولة، فيما نُقل المصابون، الذين لا يقل عددهم عن 15 شخصاً، إلى المستشفيات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ترامب» يُحمِّل الأجانب «اعتداء نيويورك» ويأمر بتشديد مراقبتهم

«ترامب» يُحمِّل الأجانب «اعتداء نيويورك» ويأمر بتشديد مراقبتهم

أمريكا.. قتلى ومصابون في حادث دهس وإطلاق نار بـ«منهاتن»

أمريكا.. قتلى ومصابون في حادث دهس وإطلاق نار بـ«منهاتن»

أثناء حضور زعماء العالم.. توقُّعات بإعصار يضرب «نيويورك»

أثناء حضور زعماء العالم.. توقُّعات بإعصار يضرب «نيويورك»

مهاجمة يهوديتين بأمريكا بسبب «غطاء الرأس».. والمتهمة: ظننتهما مسلمتين!

مهاجمة يهوديتين بأمريكا بسبب «غطاء الرأس».. والمتهمة: ظننتهما مسلمتين!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>