«أوزبكستاني» مُنفِّذ عملية الدهس في منهاتن

تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن المشتبه به في تنفيذ هجوم منهاتن، يُدعى “سيف الله صايبوف 29 عاما” من أوزبكستان، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010.

وطبقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وأنه يُعالج حالياً في أحد المستشفيات لم يكشف عن اسمها. وأضاف مسؤولون أمريكيون لـ “سي إن إن”، أنه يتم التحقيق في الحادث على أنه عمل إرهابي.

وكان المشتبه به نفذ عملية دهس مشاة بسيارة نقل للبضائع، في حي منهاتن الشهير وسط نيويورك مستهدفاً عدداً من راكبي الدراجات الهوائية، والمارة، وتسبب بمقتل 8 أشخاص وجرح 12 آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت الأرجنتين أن خمسة من مواطنيها قتلوا خلال عملية دهس في نيويورك أمس الثلاثاء، فيما قالت بلجيكا أنها أيضاً خسرت مواطناً في هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت الخارجية الأرجنتينية، في “تويتر” عن تعازيها لوفاة مواطنيها بهجوم نفذه إرهابي من أصل أوزبكي في منطقة منهاتن بنيويورك.

كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه رينديرس، عن مقتل مواطن من بلاده، مضيفاً أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح. بدورها، أفادت القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة، بأنه لا تتوفر أية معلومات عن وجود روس بين ضحايا الهجوم.

وبلغ عدد القتلى في العملية 8 أشخاص، كلهم رجال، لا تزال جنسية اثنين منهم مجهولة، فيما نُقل المصابون، الذين لا يقل عددهم عن 15 شخصاً، إلى المستشفيات.