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عروس باكستانية تقتل زوجها و 14 من أقاربه بلبن مسموم

عروس باكستانية تقتل زوجها و 14 من أقاربه بلبن مسموم
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تواصل – متابعة:

أعلنت الشرطة الباكستانية اعتقال عروس، للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل زوجها و14 من أقاربه بلبن مسموم.

وطبقا لبيان الشرطة الباكستانية، فإن العروس، وتدعى آسيا بيبي، تعمدت وضع مادة قاتلة لزوجها وخلطتها بلبن الأسبوع الماضي، ثم أعدت زبادي من هذا اللبن  وقدمته إلى زوجها وأقاربه.

وأوضحت الشرطة، أن المرأة أُجبرت على إتمام الزواج في سبتمبر الماضي، وقالت وسائل إعلام محلية إن العروس سعت دون أن تفلح للهرب من منزل الزوجية والعودة إلى أبويها.

وقال عويس أحمد، وهو مسؤول بارز في الشرطة، إن المرأة متهمة بالقتل. كما اعتقلت الشرطة رجلا بزعم أنه على صلة بها، وعمته، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وذكرت الشرطة المحلية أن 15 شخصا ماتوا في الحادث، بينما يتلقى 8 آخرون العلاج في أحد المستشفيات.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ يوم الخميس الماضي، حين قُدم الزبادي المسموم أول مرة وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص في البداية.

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