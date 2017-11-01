دراسة: «ساهر» يُسهم في خفض نسبة وفيات الحوادث 46%

تواصل – الرياض:

قال الدكتور إبراهيم البابطين، مدير أبحاث مركز الإصابات والحوادث بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، إن نظام ساهر أسهم في خفض الوفيات بنسبة 46 % وشدة الإصابة بنسبة 20 %. ذلك استناداً إلى دراسة عملية نفذها المركز التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح البابطين أن معدل إصابات الحوادث في المملكة مقارنة بالرقم العالمي لا يزال مرتفعاً ويعد الأعلى بما يقارب مليوني إصابة سنوياً، خاصة في مجال الإصابة الناتجة عن الحوادث المرورية.

وكشف أنه يُتوفى سنوياً ما يقارب 9 آلاف شخص وبتكلفة لا تقل عن 50 ألف ريال “تقريباً” للشخص المصاب الواحد، الأمر الذي يشكل عِبئاً اقتصادياً على الدولة في مجال الرعاية الصحية، داعياً للعمل على وضع برامج للتقليل من أضرار الحوادث. بحسب “الرياض”.