«ترامب» يُحمِّل الأجانب «اعتداء نيويورك» ويأمر بتشديد مراقبتهم

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تواصل- وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: إنه أمر وزارة الأمن الداخلي بتعزيز “برنامج إجراءات الفحص المشددة” للمهاجرين في أعقاب هجوم بشاحنة في نيويورك.

وقال ترمب في التغريدة “أمرت للتو وزارة الأمن الداخلي بتعزيز برنامج إجراءات الفحص المشددة. اللياقة السياسية لا بأس بها ولكنها لا تتناسب مع هذا الوضع!”.

وجاءت أحدث تغريدة لترمب بعد ساعات من مقتل ثمانية أشخاص عندما اقتحم رجل بشاحنة صغيرة ممرا للدراجات في نيويورك. وذكر مراسل قناة “العربية”، أن منفذ هجوم منهاتن يميني متطرف يدعى سام بايت.

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