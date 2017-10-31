«الكهرباء»: تحسن انقطاع التيار.. 232 دقيقة لكل مستهلك

تواصل – الرياض:

أظهرت الشركة السعودية للكهرباء تحسناً بشكل سنوي لأداء مؤشر معدل مدة انتظار إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة، حيث سجلت المدة في عام 2016م 31 يوم عمل بنسبة تحسن بلغت 14 % مقارنة بعام 2015م.

وفي مؤشر معدل عدد الانقطاعات وصل معدل تكرار الانقطاع الكهربائي على مستوى المملكة في عام 2016م 5.6 انقطاع لكل مستهلك في العام، بينما تحدد المعايير المعتمدة ألا يتجاوز المعدل انقطاعين لكل مشترك في العام.

وفي نشاط التوزيع تتابع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جانب الموثوقية عبر مؤشرين لقياس الانقطاعات الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء، وهما: مؤشر معدل مدة الانقطاع الكهربائي بالدقيقة لكل مستهلك في العام الواحدة ومؤشر معدل تكرار الانقطاع الكهربائي.

وقد بلغ مؤشر معدل مدة الانقطاع الكهربائي 232 دقيقة لكل مستهلك خلال العام بنسبة تحسن 10% مقارنة بالعام الذي قبله، وهو أعلى من الحد المستهدف حسب خطة الهيئة البالغ 150 دقيقة لكل مستهلك في العام. فيما حققت إدارة كهرباء الدمام في عام 2016 م الأداء الأفضل فيما يخص معدل مدة الانقطاع الكهربائي، إذ بلغ معدل مدة الانقطاع 62 دقيقة.