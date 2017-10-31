رئيس هيئة السياحة: نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

رئيس هيئة السياحة: نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل

رئيس هيئة السياحة: نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل
0

تواصل – جدة:

وصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشعب السعودي بأنه “صاحب همة وثقافة وقدرات عالية أحالت الصحراء إلى دولة نابضة بالحياة منذ 300 عام”، مشددا على  أن المواطن من عهد الأجداد حتى اليوم عمل وكافح في بناء الوطن، «طحنوا العظام وأكلوها، لكنهم ورغم كل شظف العيش وصعوبة الحياة في تلك الحقبة عملوا بكفاح وجهد وعطاء حتى سلمونا الوطن الكبير الذي ينظر له العالم بكثير من الاحترام والتقدير».

وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة أن المملكة تنطلق نحو المستقبل وتقف على أرض صلبة شامخة، ولا نقبل أن ينظر إلينا أننا أمة اجتمعت على بئر نفط أو اجتمعت على تجارة فقط،  مضيفا «نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل، نحن من ضمن مكوناتنا المتعددة كنا تجاراً قبل ظهور النفط بمئات السنين، وأَمنَّا طرق التجارة للعالم قبل البعثة النبوية».

جاء ذلك خلال إعلانه تفاصيل فعاليات ملتقى الآثار الأول  أمام “كاميرات وسائل الإعلام العالمية والمحلية” والذي سينطلق الأسبوع القادم بمشاركة 30 دولة في العالم،

وأشار إلى أن المواطن طوال 300 عام كان هو العامل الأهم والأقوى في بناء الوطن وثباته، وأضاف قائلاً: «أقسم بالله ثلاثاً أنني لم أسأل مواطناً أو أستشره في شيء إلا ووجدت رأيه أفضل من رأي عشرات المستشارين والشركات الأجنبية».

وشدد رئيس الهيئة العامة للسياحة على أن السعودية كانت دوماً تعيش المستقبل وفي الوقت نفسه نحن أمة نعيش أيضاً على أرض صلبة، مكوناتها ليست التراب والحجر والنفط، بل المكون الأهم القيم الإسلامية والفريدة لإنسان البلاد.

ومضى الأمير قائلا: لا أحد يأتي ويقول نحن لسنا قوماً منتجين، وأننا حديثو عهد على التاريخ، أجدادنا وآباؤنا بنوا لنا وطناً شامخاً قوياً، واليوم المواطن يواصل البناء وسيأتي الأحفاد ويستمرون على الطريق ذاته.

وقال: إن الاقتصاد السعودي المزدهر ما كان له أن يكون لولا همة وعزيمة الشعب الذي حرس المنشآت ودافع عن الوطن وواصل البناء وعمل في أحلك الظروف، ولم يكن لاقتصاد أن يستمر لولا هؤلاء الرجال، والأمن الذي يستتب في بلادنا.

واختتم الأمير حديثه بالتأكيد أن المملكة بلد الإسلام ورسالتنا كمواطنين رسالة لا ينافسنا عليها أحد وأبلغ الفخر والشرف أننا خلقنا في بلد الحرمين الشريفين، ونتشرف بخدمة الأماكن المقدسة ورعاية مصالح القادمين إليها وهي مهمة إنسانية كبيرة لا تتساوى مع أي مهمة أو نشاط؛ ولذلك معرفة الإنسان بالمكون الحضاري لبلاده ضرورة ملحة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: التأشيرات السياحية حصلت على اعتماد الجهات المختصة

مصادر: التأشيرات السياحية حصلت على اعتماد الجهات المختصة

الحجز الإلكتروني يهدد بقاء مكاتب السفر التقليدية

الحجز الإلكتروني يهدد بقاء مكاتب السفر التقليدية

«السياحة» تطالب وكالات السفر بتأهيل مواطنين لوظائف «المديرين» قبل هذا التاريخ

«السياحة» تطالب وكالات السفر بتأهيل مواطنين لوظائف «المديرين» قبل هذا التاريخ

شاب يبصق على بريطانية وآخر يتباهى بسيارته الذهبية.. متى يتوقف «الهياط» الخليجي بأوروبا؟

شاب يبصق على بريطانية وآخر يتباهى بسيارته الذهبية.. متى يتوقف «الهياط» الخليجي بأوروبا؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>