رئيس هيئة السياحة: نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل

تواصل – جدة:

وصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشعب السعودي بأنه “صاحب همة وثقافة وقدرات عالية أحالت الصحراء إلى دولة نابضة بالحياة منذ 300 عام”، مشددا على أن المواطن من عهد الأجداد حتى اليوم عمل وكافح في بناء الوطن، «طحنوا العظام وأكلوها، لكنهم ورغم كل شظف العيش وصعوبة الحياة في تلك الحقبة عملوا بكفاح وجهد وعطاء حتى سلمونا الوطن الكبير الذي ينظر له العالم بكثير من الاحترام والتقدير».

وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة أن المملكة تنطلق نحو المستقبل وتقف على أرض صلبة شامخة، ولا نقبل أن ينظر إلينا أننا أمة اجتمعت على بئر نفط أو اجتمعت على تجارة فقط، مضيفا «نحن لسنا تجار نفط أو رعاة إبل، نحن من ضمن مكوناتنا المتعددة كنا تجاراً قبل ظهور النفط بمئات السنين، وأَمنَّا طرق التجارة للعالم قبل البعثة النبوية».

جاء ذلك خلال إعلانه تفاصيل فعاليات ملتقى الآثار الأول أمام “كاميرات وسائل الإعلام العالمية والمحلية” والذي سينطلق الأسبوع القادم بمشاركة 30 دولة في العالم،

وأشار إلى أن المواطن طوال 300 عام كان هو العامل الأهم والأقوى في بناء الوطن وثباته، وأضاف قائلاً: «أقسم بالله ثلاثاً أنني لم أسأل مواطناً أو أستشره في شيء إلا ووجدت رأيه أفضل من رأي عشرات المستشارين والشركات الأجنبية».

وشدد رئيس الهيئة العامة للسياحة على أن السعودية كانت دوماً تعيش المستقبل وفي الوقت نفسه نحن أمة نعيش أيضاً على أرض صلبة، مكوناتها ليست التراب والحجر والنفط، بل المكون الأهم القيم الإسلامية والفريدة لإنسان البلاد.

ومضى الأمير قائلا: لا أحد يأتي ويقول نحن لسنا قوماً منتجين، وأننا حديثو عهد على التاريخ، أجدادنا وآباؤنا بنوا لنا وطناً شامخاً قوياً، واليوم المواطن يواصل البناء وسيأتي الأحفاد ويستمرون على الطريق ذاته.

وقال: إن الاقتصاد السعودي المزدهر ما كان له أن يكون لولا همة وعزيمة الشعب الذي حرس المنشآت ودافع عن الوطن وواصل البناء وعمل في أحلك الظروف، ولم يكن لاقتصاد أن يستمر لولا هؤلاء الرجال، والأمن الذي يستتب في بلادنا.

واختتم الأمير حديثه بالتأكيد أن المملكة بلد الإسلام ورسالتنا كمواطنين رسالة لا ينافسنا عليها أحد وأبلغ الفخر والشرف أننا خلقنا في بلد الحرمين الشريفين، ونتشرف بخدمة الأماكن المقدسة ورعاية مصالح القادمين إليها وهي مهمة إنسانية كبيرة لا تتساوى مع أي مهمة أو نشاط؛ ولذلك معرفة الإنسان بالمكون الحضاري لبلاده ضرورة ملحة.