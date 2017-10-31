«العدل» تطلب استحداث 441 وظیفة جديدة بالمحاكم

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن وزارة العدل طلبت من وزارة المالية، استحداث 441 وظيفة لتنفيذ التوجيهات العليا القاضية بدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، بعدد من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس للعمل كمعاونين للقضاة لتقديم المشورة المهنية في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية، طبقاً لـ “عكاظ”.

وأشارت المصادر أن وزارة العدل درست حاجاتها من الوظائف لشغلها من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس، وتوصلت للحاجة لـ250 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (باحث اجتماعي مساعد)، و50 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (باحث اجتماعي) و50 وظيفة بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحث اجتماعي) و70 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (أخصائي نفسي مساعد)، و11 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (أخصائي نفسي)، وعشر وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمى (أخصائي نفسي).

ورفعت وزارة العدل بحاجتها لوزارة المالية لاستحداث الوظائف والبدء بالترشح لها والتعيين عليها لشغلها ومباشرة مهامهم في المحاكم.