«العدل» تطلب استحداث 441 وظیفة جديدة بالمحاكم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

«العدل» تطلب استحداث 441 وظیفة جديدة بالمحاكم

«العدل» تطلب استحداث 441 وظیفة جديدة بالمحاكم
0

 

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن وزارة العدل طلبت من وزارة المالية، استحداث 441 وظيفة لتنفيذ التوجيهات العليا القاضية بدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، بعدد من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس للعمل كمعاونين للقضاة لتقديم المشورة المهنية في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية، طبقاً لـ “عكاظ”.

وأشارت المصادر أن وزارة العدل درست حاجاتها من الوظائف لشغلها من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس، وتوصلت للحاجة لـ250 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (باحث اجتماعي مساعد)، و50 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (باحث اجتماعي) و50 وظيفة بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحث اجتماعي) و70 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (أخصائي نفسي مساعد)، و11 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (أخصائي نفسي)، وعشر وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمى (أخصائي نفسي).

ورفعت وزارة العدل بحاجتها لوزارة المالية لاستحداث الوظائف والبدء بالترشح لها والتعيين عليها لشغلها ومباشرة مهامهم في المحاكم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحصائية: «الشرقية» الثالثة في قضايا إنهاءات النكاح والفُرقة

إحصائية: «الشرقية» الثالثة في قضايا إنهاءات النكاح والفُرقة

تقرير يكشف: محاكم وكتابات العدل تعقد 1244 جلسة في الساعة

تقرير يكشف: محاكم وكتابات العدل تعقد 1244 جلسة في الساعة

«العدل» تناقش ملاحظات «عقارات القاصرين»

«العدل» تناقش ملاحظات «عقارات القاصرين»

«العدل» تُناقش ملاحظات نظام المرافعات الشرعية.. غدًا

«العدل» تُناقش ملاحظات نظام المرافعات الشرعية.. غدًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>