برعاية أمير جدة.. «خيركم» تكرم 1000 حافظ لكتاب الله في حفل «إجلال 38»

تواصل – فريق التحرير:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، حفل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن لتكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله والذي يحمل شعار ‘‘إجلال 38‘‘ ويقام في 24 من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله ( أهل الله وخاصته)، تأتي إمتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى.

ونوه رئيس خيركم، أن جمعيات القرآن الكريم بالمملكة تنعم برعاية ودعم ولاة أمر هذا البلد المبارك، الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد، وبذلوا من أجله الغالي والنفيس، وهذا ما شهد به القاصي والداني، فالعديد من وفود جمعيات ومعاهد ومراكز القرآن الكريم حول العالم تزور خيركم سنوياً للاستفادة من برامجها، وتغبطها على الرعاية الكريمة والدعم الذي يوليه لنا ولاة الأمر، حفظهم الله.

وعبّر المهندس حنفي، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة مثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.