برعاية أمير جدة.. «خيركم» تكرم 1000 حافظ لكتاب الله في حفل «إجلال 38»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

برعاية أمير جدة.. «خيركم» تكرم 1000 حافظ لكتاب الله في حفل «إجلال 38»

برعاية أمير جدة.. «خيركم» تكرم 1000 حافظ لكتاب الله في حفل «إجلال 38»
0
تواصل – فريق التحرير:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، حفل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن لتكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله والذي يحمل شعار ‘‘إجلال 38‘‘ ويقام في 24 من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله ( أهل الله وخاصته)، تأتي إمتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –  من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى.
ونوه رئيس خيركم، أن جمعيات القرآن الكريم بالمملكة تنعم برعاية ودعم ولاة أمر هذا البلد المبارك، الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد، وبذلوا من أجله الغالي والنفيس، وهذا ما شهد به القاصي والداني، فالعديد من وفود جمعيات ومعاهد ومراكز القرآن الكريم حول العالم تزور خيركم سنوياً للاستفادة من برامجها، وتغبطها على الرعاية الكريمة والدعم الذي يوليه لنا ولاة الأمر، حفظهم الله.
وعبّر المهندس حنفي، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة مثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«خيركم» تطلق أول حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمطار «جدة»

«خيركم» تطلق أول حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمطار «جدة»

الأربعاء.. حفل تكريم حفظة القرآن بمركز «مكنون» الجنوب بالرياض

الأربعاء.. حفل تكريم حفظة القرآن بمركز «مكنون» الجنوب بالرياض

وزير الشؤون الإسلامية يشكر «خيركم» لمشاركتها بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

وزير الشؤون الإسلامية يشكر «خيركم» لمشاركتها بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

حلقات «السيدة رقية» تكرم حفاظها السبعة بحفل «اقرأ وارتق» في جدة (صور)

حلقات «السيدة رقية» تكرم حفاظها السبعة بحفل «اقرأ وارتق» في جدة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>