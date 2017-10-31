بعد موجة الانتقاد.. «غرفة مكة» تكشف عن شخصية «كرتون أبوكرش» الحقيقية

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تواصل – فريق التحرير:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي هوية انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة بتعليقات ساخرة كون الهوية “كرتون أبو كرش”، وتناقلت المواقع الخبر بانتقادات وتعليقات لاذعة، أثارت حفيظة المرشحين والناخبين وتجار مكة المكرمة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف وائل عبدالقادر مخلص مدير عام إدارة المنتسبين في غرفة مكة المكرمة هو الشخصية الحقيقة وليس الكرتونية كما تناقلتها المواقع، وفقا لـ”عكاظ”.

وكانت فكرة وضع هوية للانتخابات تتمثل في أن يتم عمل مجسم كبير من الفلين ووضعة على مدخل الغرفة التجارية الصناعية ليكون هوية واستدلال على المكان، لكن الوقت الطويل الذي يستغرقة العمل في المجسم جعلهم يكتفون بوضع صورة للشاب وائل.

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