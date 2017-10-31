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تعرف على السبب وراء حادثة «طالب شرورة» ضحية لكمة المعلم
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تواصل – فريق التحرير:

قال والد الطالب الذي تسببت لكمة من معلمه في كسر أنفه في شرورة ‘‘إن ابنه أجرى عملية جراحية أخرى أمس الثلاثاء، بعد أن خضع لعملية قبلها بيوم‘‘ مؤكدا أن المعلم اعتدى عليه بحجة أنه أزعجه بالصفير.

وأضاف محمد الهمامي والد الطالب نمران، لبرنامج ‘‘الراصد‘‘ أنه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، قبل أن يُقدم على اتخاذ أي تصرف قضائي، مضيفا، أنه مهما فعل هذا الولد وغيره فلا يحق للمعلم ضربه.

كان معلم في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، يوم الثلاثاء الماضي، بكسر أنف طالب بعد أن قام بلكمه في وجهه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئيًا، ثم قام بنقله إلى الرياض؛ لاستكمال علاجه.

 

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