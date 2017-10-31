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ميناء جدة ينقذ حياة أحد أفراد طاقم ناقلة بريطانية

ميناء جدة ينقذ حياة أحد أفراد طاقم ناقلة بريطانية
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ ميناء جدة، أمس الثلاثاء، حياة أحد أفراد طاقم ناقلة بريطانية، بعد تعرضه لحالة مرضية مفاجئة، أثناء عبورها مياه البحر الأحمر، وتم نقل البحار إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال ميناء جدة الإسلامي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إنه تم إنقاذ حالة مرضية عاجلة على إحدى السفن العابرة، ودخولها ميناء جدة الإسلامي، ونقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج‘‘.

بدأت الأحداث، بتلقي برج ميناء جدة، بلاغًا بتعرض كبير المهندسين لناقلة بريطانية، أثناء عبورها مياه البحر الأحمر لأزمة مرضية عاجلة، تستدعي إنزاله ونقله لأقرب مستشفى، وقامت إدارة الميناء والجهات المعنية، بتسهيل دخول الناقلة للميناء، ونقل المريض إلى المستشفى.

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