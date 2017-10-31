«تعليم الجوف» تدعو طلاب الانتساب للتسجيل بدءاً من الأحد المقبل

تواصل – أحمد الرمال:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات، المتقدمين والمتقدمات عن طريق الانتساب الكلي “منازل” للعام الدراسي 1438-1439هـ، إلى التسجيل، خلال الفترة التي تبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.