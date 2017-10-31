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«تعليم الجوف» تدعو طلاب الانتساب للتسجيل بدءاً من الأحد المقبل

«تعليم الجوف» تدعو طلاب الانتساب للتسجيل بدءاً من الأحد المقبل
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تواصل – أحمد الرمال:
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات، المتقدمين والمتقدمات عن طريق الانتساب الكلي “منازل” للعام الدراسي 1438-1439هـ، إلى التسجيل، خلال الفترة التي تبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط أن التسجيل سيكون في مكاتب التعليم للذين صدرت شهادتهم من مدارس المنطقة، أما من صدرت شهادتهم من مدارس خارج المنطقة فعليهم التسجيل في إدارة الاختبارات والقبول “بنين”، وفيما يخص البنات فعلى المتقدمة الراغبة في التسجيل التوجه إلى المدرسة مباشرة.

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