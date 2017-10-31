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«التعليم» تحصر مروجي شائعات «تعليق الدراسة» وتتوعدهم بالعقوبة
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تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت الإدارة العامة للتربية بمنطقة الجوف عن حصر مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة حول تعليق الدراسة في وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ، لاتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقهم.

وَأَكَّدَت الإدارة أن تعليق الدِرَاسَة يتم وَفْقَ دليل معتمد من وزارتي التعليم والدَّاخِلِيَّة والهيئة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة.

بِدَوْرِهِ أَوْضَحَ المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، الأستاذ عبدالعزيز النبط، أن الدليل حَدَّد حالتين لتعليق الدراسة بناء على التقارير المحدثة للأَرْصَاد، وهما: تنبيه متقدم وتحذير، لافتاً إلى أن من ظواهر هاتين الحالتين انعدام الرؤية الأفقية.

وأَضَافَ النبط أن الإدارة تحرص أن يكون قرار تعليق الدراسة قبل وقت كَافٍ من بدء اليوم الدراسي، لكن في بعض الأحيان تكون التغيرات الجوية متسارعة وتأتي في وقت متأخر.

وَأَشَارَ متحدث تعليم الجوف إلى أن قرار تعليق الدراسة يتم من خلال عمل مؤسسي مهني، بَعِيدَاً عن الاجتهادات والانطباعات الشخصية.

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