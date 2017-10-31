بنجلاديش.. حكم نهائي مرتقب بحق قتلة الدبلوماسي السعودي 

تواصل – سامر محمد:

تصدر المحكمة العليا في بنجلاديش، بعد ساعات، حكمها في الاستئناف المقدم من الحكومة والمتهمين في قضية مقتل “خلف العلي”، المسؤول بسفارة المملكة.

وذكرت صحيفة “ذا ديلي ستار” البنجلاديشية أن الحكم سيصدر في جلسة الأربعاء عن 3 قضاة يترأسهم القائم بمهام رئيس القضاء الأعلى.

وتحدثت عن أن الحكومة تقدمت بـ3 طعون منفصلة ضد إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 من المتهمين، والتي تحولت إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن تبرئة متهم رابع.

وأضافت أنه على الجانب الآخر، طعن المتهم الذي صدر حكم بتأييد إعدامه على القرار ويسعى لتبرئته.

وكانت محكمة بنجلاديشية أصدرت في 18 نوفمبر 2013م، حكماً في إعادة محاكمة المتهمين، برأت فيها أحدهم وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد ثلاثة آخرين، وأيدت إعدام متهم واحد، ومازال الشخص الذي صدر حكم ببراءته هارباً، في حين أن الآخرين خلف القضبان حالياً، بعد إدانتهم في مقتل المسؤول بالسفارة السعودية، وذلك في 6 مارس 2012م.