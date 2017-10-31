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أمريكا.. قتلى ومصابون في حادث دهس وإطلاق نار بـ«منهاتن»

أمريكا.. قتلى ومصابون في حادث دهس وإطلاق نار بـ«منهاتن»
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تواصل – وكالات:

أفاد مراسل قناة “العربية” عن سقوط 6 قتلى و15 جريحاً إثر حادث دهس جنوب منهاتن بنيويورك الثلاثاء، حيث أعلنت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على شخص بعد إطلاق نار، سبقته عملية دهس بشاحنة.

وذكر مراسل قناة “العربية”، أن منفذ هجوم منهاتن يميني متطرف يدعى سام بايت.

وأشارت أنباء عاجلة إلى أن إطلاق النار حدث في حي الأعمال قرب موقع برجي التجارة العالمي، كما ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الشرطة استجابت لتقارير عن وجود مسلح في منطقة برج التجارة العالمي.

وقالت الوكالة إن عدداً كبيراً من عربات الشرطة توجهت للمكان الواقع قرب نصب ضحايا أحداث 11 سبتمبر.

من جهتها، أفادت شبكة التلفزيون المحلية “نيويورك 1″ عن سقوط أربعة قتلى. وقال متحدث باسم البلدية إن الحادثة انتهت و”لم يعد هناك أي تهديد”.

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بورصة تواصل

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