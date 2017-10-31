«الإنذار المبكر» ينبّه: عوالق ترابية على الرياض تستمر حتى مساء الغد

تواصل – فريق التحرير:

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من عوالق ترابية على الرياض بدأت مساء اليوم، وتنتهي الساعة 9 من مساء غدٍ الأربعاء.

وأوضح الإنذار المبكر عبر حسابه في “تويتر”، أن العوالق الترابية ستؤثر على منطقة الرياض، خاصة الأجزاء الشمالية منها؛ مما يعيق الرؤية الأفقية.

يشار إلى أن المملكة تشهد حالة من التقلبات الجوية، حيث توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار في نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، تشمل شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.