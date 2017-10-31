خلال الـ24 ساعة المقبلة.. توقعات باستمرار تأثير الموجة الغبارية على أجواء المملكة

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توقع خبراء الطقس، بمشيئة الله، أن يستمر تأثير الموجة الغبارية في أجواء المملكة خلال 24 ساعة المقبلة؛ إذ يستمر تواجد الكتلة الغبارية في الأجواء الشمالية الشرقية من المملكة.

ومن المتوقع أن تنتقل الموجة الغبارية للمنطقة الشرقية، حيث يستمر تأثيرها في حفر الباطن ورفحاء وحائل، وكذلك شمال القصيم ومنطقة حائل، خاصة الأجزاء الشرقية منها على هيئة عوالق ترابية كثيفة تنخفض معها حدة الرؤية الأفقية خاصة في الطرق السريعة وكذلك داخل المدن، وفقاً لطقس العرب.

ويُنصح الخبراء مرضى الربو بضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، وعدم الخروج إلا للضرورة، كما ينبغي على السائقين في تلك المناطق الانتباه أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية.