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بوذيون يحرقون منزل مسلم روهنجي في ميانمار

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تواصل – فريق التحرير:

أضرم شبان بوذيون النار بمنزل مسلم رُوهِينْجِي في ولاية أراكان بميانمار؛ مِمَّا تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة.

ونقلت “وكالة أنباء أراكان” عن مصادر أن المنزل يعود لشخص يُدعى عبدالحق مقبول أحمد في حي منافارة (بمدينة بوسيدنغ) وأن الحريق بدأ في الساعة الثامنة من مساء يوم أمس.

وتتوجه أصابع الاتهام إلى شباب بوذيين تقطن أسرهم في مكان قريب من المنزل، وقد سبق ضبطهم في حوادث اعتداء سابقة.

وَمُنْذُ 25 أغسطس الماضي، تعرضت مئات المنازل للحرق في قرى الرُوهِينْجِيَا على يد الجيش الميانماري والمِيلِيشِيات المسلحة، أو العصابات البوذية التي تخصصت في السلب والنهب والقتل العمد.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش استعانت بصور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لقرى بأكملها تم إحراقها وخلت من سكانها المسلمين.

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