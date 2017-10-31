إدارة المشاريع بوزارة المالية تعلن بدء أعمال إعادة تأهيل «بئر زمزم»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

إدارة المشاريع بوزارة المالية تعلن بدء أعمال إعادة تأهيل «بئر زمزم»

إدارة المشاريع بوزارة المالية تعلن بدء أعمال إعادة تأهيل «بئر زمزم»
0

تواصل – واس:

عملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمراجعة وتطوير كل ما من شأنه الاهتمام بالحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن؛ فقد بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ والجهات ذات العلاقة، استكمال أَعْمَال بئر زمزم وأَعْمَال تأهيل العبارات، مساء يوم الْجُمُعَة الماضي، مع تحييد حركة الطواف؛ وَذَلِكَ لِإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعتمرين.

وتهدف هذه الأَعْمَال التي تعد جُزْءَاً لا يتجزأ من مشروع خادم الحرمين الشريفين إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، واستكمال منظومة الخدمات الدائمة والمغذية للمطاف، بِالإِضَافَةِ إلى استكمال ما تم البدء به قبل العام 1433هـ من تأهيل منطقة بئر زمزم والمتداخلة مع هذه العبارات.

في هذا الإطار، أكَّدَ مَعَالِي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أهمية هذه الأَعْمَال للمسارعة باستكمال الأنظمة الدائمة للمشروع، ورفع كفاءة بئر زمزم بزيادة تدفق المياه الواردة للبئر وتحسين نوعيتها.

وأَفَادَ مَعَالِيه أن نطاق الأَعْمَال تتمثل في حفر منطقة العبارات وأجزاء من منطقة البئر وإِزَالَة المنشآت القائمة، وتنظيف المنطقة من أية مواد غريبة وعضوية، وإحلالها بمواد حصوية حتى منسوب التأسيس، من نفس طبيعة المواد الموجودة بحوض زمزم بعد تطهيرها وتحميصها تحت درجة حرارة عالية لتنقيتها. وبعدها يتم الإنشاء حَسْبَ التصاميم المعتمدة وحسب توصيات هيئة المساحة الجيولوجية.

مِنْ جِهَتِه، أَوْضَحَ مدير المشاريع والإنشاءات بمكتب المشاريع بوزارة المالية المهندس محمد الكردي، أنه وَفْقَاً لخطة المشروع، سيتم تأهيل عبارات بئر زمزم بعد إِزَالَة المطاف المؤقت، كما أن وزارة المالية حرصت على ضرورة التنفيذ؛ لأن هذا العمل من أولويات هيئة المساحة الجيولوجية؛ لأجل استكمال التأهيل البيئي لمنطقة البئر، الذي سينعكس إِيجَابِيّاً على نوعية المياه وكميات تدفقها وجودتها، خُصُوصَاً في ظل زيادة الطلب على استهلاك المياه بسبب زيادة أعداد المعتمرين في السنوات القادمة.

وبيّن الكردي أن مدة التنفيذ تستغرق سبعة أشهر طِبْقَاً للخطة المقدمة من المقاول المنفذ، والمعتمدة من الاسْتشَاري المشرف، ومكتب إدارة المشاريع بالوزارة.

تَجْدُر الإشارة إلى أنه تم تجهيز الأدوار العليا للزوار والمعتمرين؛ حِرْصَاً على راحتهم لأداء الطواف عوضاً عن الصحن، الذي سيكون مزدحماً نظراً لانشغاله بالإنشاءات.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لهذا السبب.. إجراءات احترازية بالمسجد الحرام وخطة لإدارة الحشود

لهذا السبب.. إجراءات احترازية بالمسجد الحرام وخطة لإدارة الحشود

بعد الموافقة الملكية.. تعرف على تفاصيل مشروع تأهيل بئر زمزم

بعد الموافقة الملكية.. تعرف على تفاصيل مشروع تأهيل بئر زمزم

«شؤون الحرمين»: تطبيق النظام بحق موظفِين بسبب «التدخين»

«شؤون الحرمين»: تطبيق النظام بحق موظفِين بسبب «التدخين»

«السديس» يعلن بدء مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم

«السديس» يعلن بدء مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>